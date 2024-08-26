農業部預告明年8月1日起，將家貓納入寵物登記物種，未完成家貓寵物登記，最高可處飼主1萬5000元罰鍰，新竹縣動物保護防疫所統計至7月底，縣內已完成寵物登記的貓隻達1.9萬多隻，呼籲設籍竹縣的飼主把握下鄉巡迴活動，為家貓打疫苗，絕育兼辦寵物登記，保護毛孩還能省荷包！

新竹縣動保所所長彭正宇表示，根據農業部最新電訪推估調查，新竹縣113年約有3萬3301隻家貓，截至7月底已完成寵物登記的家貓共有1萬9414隻，較112年全年已完成寵物登記家貓1萬7742隻，有顯著成長。

明年8月1日貓隻應辦理寵物登記上路後，未依法登記的飼主，可處3000元至1萬5000元罰鍰，動保所如何稽查？彭正宇直言，保動所沒有人力到家戶稽查，更沒有獲得法律授權。

彭正宇說，貓隻納入寵物登記後，該所可直接到寵物店稽查外，按照處理犬隻登記的經驗，只要民眾檢舉有飼主養的貓沒有植晶片登記，就會派員稽查，此外，民眾送來拾獲的貓未登記，若寵主來認領時將會直接開罰。

有飼養貓隻的民眾認為，貓身體植入晶片會得癌症，是不願登記的原因，彭正宇指貓植晶片會出現長肉瘤的免疫反應，不可能會致癌，在新竹縣養貓比養狗的飼主，都很願意為愛貓登記，像去年新增犬寵登記有2424隻，新增貓寵登記就高達3434隻。

彭正宇說，透過寵物登記制度，等同讓家中的貓主子獲得1張身份證，能夠有效減少貓咪在外流浪所面臨的風險，若不慎走失後可增加被尋回的機率。

飼主到動保所為家貓辦理寵物登記，已絕育的家貓只要支付寵物晶片的成本、植入手續費及代辦費共450元，未絕育的家貓則還需額外支付登記費100元，共550元。

動保所鼓勵飼主儘早為家貓辦理寵物登記，29日在關西鎮長壽會館辦理「狂犬病暨寵物登記巡迴活動」，飼主攜貓咪至現場，僅需支付狂犬病疫苗200元，寵物登記免費。29日在五峰鄉日照活動中心辦理的「三合一免費絕育活動」，更是全額免費，請飼主把握機會。