前立委、現任市政顧問蔡壁如近日因上政論節目，遭人檢舉並質疑「兼職」，對此，蔡壁如26日表示，自己都利用下班或假日時間上節目，目前皆遵照人事處規定，未來也是如此，更說萬一市府要她辭去有給職市政顧問，她亦不會戀棧，會「知所進退」；中市府則說，蔡目前尚無違反規定，也已將相關規定向其說明。

蔡壁如日前參加網路政論節目，節目中除爆出聽聞「他們不期待我回去」，也喊話黨內「戰狼」出戰拚2026年選舉，被有「戰狼小姐姐」之稱的民眾黨立法院黨團辦公室主任陳智菡回嗆，有給職市府顧問不能涉入黨務。

蔡壁如26日表示，近日有人透過1999檢舉她3月到雲林為候選人發放玫瑰，上談話性節目算「兼職」，但她是利用下班或假日時間做這些事，上班時間不是在市府辦公室，就是跟隨市長行程或參加責任區的相關研習、會議或會勘；她已向人事處請教，目前皆遵照人事處相關規定，未來也是如此，並強調會謹守上班時間不能從事公務以外的事情。

至於節目中所指「戰狼」，蔡壁如表示，她是指有征戰能力的民眾黨成員，都應在2026年出來一戰，她雖沒有黨職，但黨員也可以對黨提出想法；另有人質疑蔡太高調，她則說，知道自己一舉一動受矚目，若市府要她辭去有給職市政顧問，她會「知所進退」、不會戀棧，也重申不會回民眾黨黨中央。

台中市人事處表示，依銓敘部規定，公務員如以個人名義於公餘或請假時間參加談話性節目，且未妨礙本職業務情形下，依法未明文禁止；若持續固定主持網路節目，則可能涉及《公務員服務法》禁止事項，但蔡目前尚無持續主持違反規定情事，也已將相關規定向蔡說明。