人事處長沈德蘭表示，會再了解蔡壁如直播內容。（陳淑娥攝）

台中市府市政顧問蔡壁如上政論節目爭議，28日在市議會延燒，綠營議員針對蔡壁如月薪12萬元，但今早直播開口閉口都是民眾黨，直喊「蔡壁如回來吧！」並要求市長盧秀燕說明。市府人事處表示，直播內容是什麼會再了解，也許是蔡為自己的事澄清。

台中市議會今進行第二讀會，市議員陳俞融詢問市長盧秀燕有給職市政顧問蔡壁如職責為何？盧秀燕說，督導海線事務，也包括專案。陳要求將蔡工作紀錄提供給她。

陳俞融提出，賴壁如下班後上政論性節目，是否符合規範，市長覺得觀感如何？盧秀燕回說，公務人員必須遵守公務人員相關規定，且人事單位處長是由中央派任，是否守規矩，人事處會經常性的查核。另觀感是自己建立的，無法評論。

議員張芬郁則說，蔡壁如今天早上在清水開直播，開口閉口都是民眾黨，還在討論柯文哲若辭職，誰來選黨主席？試問蔡還是台中市府的有給職市政顧問嗎？

人事處指出，就是因為擔心民眾誤解，相關規定已跟蔡說明，她說了解會遵守相關規定；顧問的工作是按照市府分工來做，也有為民服務，至於今天直播內容要再了解，也許是為自己的事澄清。

張芬郁強調，直播不是等人事再來了解，市民都看的到，一面執行民眾黨的事，那也是她的職責嗎？再這樣下去，還是市府的有給職顧問嗎？張直喊「請蔡壁如回來台中市吧？」總要決定留在台中市府，還是立院民眾黨，不要再利用台中市資源，遂行個人利益。