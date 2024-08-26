超商店長跳入垃圾車畫面曝光 驚人身手堪比動作片

台東縣卑南鄉某超商店長不滿清潔隊破袋檢查，憤而跳入垃圾車斗，以示抗議，驚人之舉掀起熱議，鄉公所今（26）日公布行車紀錄器畫面，只見店長一連串追車、跳車身手堪比動作大片。鄉公所也再次呼籲，民眾對於清運作業有疑義，可向清潔隊員詢問，勿採取過激危險行為。

行車紀錄畫面可見，清潔隊員逐一收取民眾交遞的家用垃圾，並將其中一袋撕破檢查，身穿淺藍色上衣的超商店長上前查看，待清潔隊員檢查畢後，垃圾車向前行駛；此時，超商店長在後追趕，動作敏捷躍上車。

垃圾車司機驚覺有異，放慢車速停下，超商店長則拿起手機朝已破袋的垃圾拍攝，隨後跳下車與清潔隊員一番爭論，趁其不注意，快手快腳爬入後車斗，霸而不離，直至警方到場，將人帶回。

鄉公所指出，環境部前已函文要求全國各清運單位，基於日前各鄉鎮市區清潔隊於清運廢棄物時，未注意民眾丟棄廢棄物中含有資源回收物及高壓氣瓶等物導致被焚化廠退運，亦或發生高壓氣頻經垃圾車壓縮後爆炸起火燃燒等事件，故要求各清運單位應隨時對可疑之廢棄物實施破袋檢查。