監製曾寶儀、導演黃婕妤、導演Rachid Hami、演員婁峻碩26日出席電影《愛情城事》聯訪，片中婁峻碩跟吳卓源湊1對，但吳卓源先前爆出跟朱軒洋的緋聞後神隱，是否影響電影宣傳？曾寶儀表示：「與其說擔心電影，不如說擔心個人，我認為每個人都應該在跌倒的過程中學習到功課，像朱軒洋之前出席映後座談，我也是鼓勵他。」

婁峻碩跟吳卓源私下本是好友，有無關心女方？婁峻碩表示晚上特映會就將碰面，屆時才知道要怎麼跟對方聊，至於兩人從朋友關係要變成演出曖昧感，婁峻碩說其實很多戲都是即興發揮，彼此還算有默契。

另婁峻碩還為《愛情城事》拍攝宣傳片，跟同片演員金馬影帝張震有對手戲，婁峻碩說對戲時自己超級「抖」，「我爸以前很喜歡看古裝劇，我從小就跟著看，我跟我爸都是他的影迷，對張震是粉絲心態，有壓抑雀躍感同時也蠻有壓力，怕他覺得我很菜。」

《愛情城事》由10個短篇故事組成，片中不乏有港星演出，怎麼不找爸爸曾志偉尬一角？曾寶儀笑說：「我爸太貴了，而且沒有適合他的角色，叫他演賣台灣玉蘭花的也很奇怪，他也不會騎摩托車。」認為沒必要為了噱頭而請爸爸來演戲，是否有與爸爸討論其他製作環節？曾寶儀笑說：「他都沒有回我訊息，他太忙了這兩年，我想他意思是叫我靠自己。」