賽力斯汽車總裁何利揚指出，賽力斯已完成產線等升級，問界新M7 Pro的交付週期將達到行業領先的兩至四周。
綜合港媒報導，余承東此前已表示鴻蒙智行車型的成本高。今年4月，余承東發文稱，集團在智駕技術上進行大量研發投入，售價低於30萬元的華為高階智駕其實都是虧本銷售。他其後在6月透露，鴻蒙智行30萬元以下的車型基本都虧損，但幸好高端產品占比在80％以上。鴻蒙智行在今年初至6月9日的銷量為15.91萬輛，銷售均價接近40萬元，買家都更願意選擇高配版本，因此華為和合作車企還是能夠取得盈利。
華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東表示，華為和賽力斯合作的問界新M7 Pro成本很高，其售價人民幣（下同）24.98萬元起，目前每賣一輛車會虧近3萬元。
賽力斯汽車總裁何利揚指出，賽力斯已完成產線等升級，問界新M7 Pro的交付週期將達到行業領先的兩至四周。
綜合港媒報導，余承東此前已表示鴻蒙智行車型的成本高。今年4月，余承東發文稱，集團在智駕技術上進行大量研發投入，售價低於30萬元的華為高階智駕其實都是虧本銷售。他其後在6月透露，鴻蒙智行30萬元以下的車型基本都虧損，但幸好高端產品占比在80％以上。鴻蒙智行在今年初至6月9日的銷量為15.91萬輛，銷售均價接近40萬元，買家都更願意選擇高配版本，因此華為和合作車企還是能夠取得盈利。
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