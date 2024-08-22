Vivo台灣總經理陳怡婷表示，本次推出的V40預計可以相較上一代至少成長3成。若就整體市場來說，Vivo預計在台灣市場2024年整體將相較2023年成長25%，她也大方預告，後續旗艦機X200將會是vivo非常大的重點。

Vivo本次V40 Pro搭載台積電(2330)4奈米製程打造的聯發科天璣9200+處理器，擁有8大核CPU，提升運算效能並提供出色溫控制及長時間續航力。V40則採用高通驍龍7 Gen 3八核心處理器，高效強大助益AI運算技術，使手機效能和功耗效率間取得完美的平衡及使用體驗。V40及V40 Pro搭載了V系列迄今最大容量的5500mAh藍海電池，同時更支援目前業界最全方位防護的IP68&IP69防塵防水認證。

本次Vivo主打照相功能，V40及V40 Pro為V系列首款前後全鏡頭蔡司專業光學鏡頭，有蔡司完整加持，將V系列的人像拍攝進一步提升。V40及V40 Pro皆擁有前後5000萬超高畫質及AF自動對焦。另外，Vivo V40 Pro除主鏡頭搭載OIS光學防手震，更採用全新的1/1.56吋SONY IMX921頂級感光元件，擁有F/1.88大光圈，整體的感光能力大幅提升。同時更搭載業界罕見的OIS光學防手震人像鏡頭，支援2倍光學變焦與50倍數位變焦。

開賣資訊上，V40 Pro推出「鈦度灰」，建議售價24,990元；V40 12+512GB推出「自杏粉」、「鈦度灰」兩色可供選擇，建議售價20,990元；V40 12+256GB三色皆可選擇，建議售價18,990元；即日起於全台各大通路開賣，9月30日前指定通路購買加碼送螢幕意外保固12個月。