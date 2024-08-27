台片《倒數回擊》描述32歲女子拳擊手退役10年後，在鐵血教練幫助下，試圖重回拳擊賽場的熱血故事，找來温貞菱、丁寧詮釋動人師徒情。電影找來擅長動作場面的導演洪子烜執導，劇組在田調時則找來拳擊教練曾自強、奧運金牌拳擊選手林郁婷做訪問，其中林郁婷也提到戰勝恐懼的方法。

《倒數回擊》導演洪子烜、製片楊中天、策劃吳鳳雯接受時報周刊CTWANT專訪時就表示，角色相當需要良好體能，劇組為求真實，特地找來曾自強教練的學弟謝杭呈教練來擔任訓練指導。製片楊中天表示，當初找温貞菱、丁寧演出，兩人平時都熱愛運動，「丁寧本身就是體專出身，以前也是練壘球，很清楚被教練罵的那種心情，光在試鏡的時候就有那種教練的感覺出現。温貞菱的話，先前就拍過動作片，加上她在《斯卡羅》裡的堅定眼神，很符合劇情那種，遭遇挫折再站起來的精神。」

温貞菱、丁寧為演出《倒數回擊》接受1個多月的拳擊訓練。（圖／七十六号原子提供）

電影中將林郁婷的心情放進台詞裡，成為丁寧飾演的教練告訴選手的話：「打一萬次會怕，就打兩萬次。」（圖／翻攝自《倒數回擊》臉書）

温貞菱、丁寧為了演出接受1個多月的拳擊訓練，一週三次、一次兩小時，除了完成教練給的訓練菜單，私下還要求更多訓練，製片楊中天就笑說，丁寧演出的教練角色，其實並不需要做那麼多高強度訓練，「我們有跟丁寧說，可以晚點到沒關係，但她就說沒關係她可以跟著訓練。」兩人敬業態度讓劇組也相當佩服，導演洪子烜也笑喊無法參加，直呼「那個訓練菜單真的很可怕。」還是專心拍攝就好。

策劃吳鳳雯表示，林郁婷靠著不斷練習來克服恐懼，這個心情也被放進電影台詞中。（圖／記者楊澍攝）

導演洪子烜補充，劇情希望更貼近正式的拳擊比賽，要符合真實的拳擊比賽而非是誇張的表現動作，同時又要兼具動作張力，在動作方面也跟教練做了很多討論，「其實畫面不太好處理。」其中劇情也加入職業「前閃」動作，在接受攻擊的時候，不是往後閃避，而是往前閃躲攻擊後再找到機會攻擊，「這蠻有意思的，也很符合劇情。」

《倒數回擊》導演洪子烜表示，希望劇情能盡可能貼近真實拳擊比賽。（圖／記者楊澍攝）

策劃吳鳳雯則表示，田調時曾問過林郁婷，有沒有想放棄過拳擊，當時林郁婷回答「無時無刻」，放棄是每個階段都會有的念頭，「她說以前練體能練到很累，熬過去以後變成跟男生對打，被打到鼻青臉腫就會害怕，聽到課表會有恐懼，但後面就是要慢慢克服，打久了就知道怎麼打，被打久了就知道怎麼防守，才逐漸減少恐懼。」但即使如此，她還是繼續訓練，從國中畢業過後，最長休假甚至不到一周，就為了保持最佳體能。劇組也將林郁婷心情放進台詞裡，成為電影裡麗月教練告訴選手的話，「打一萬次會怕，就打兩萬次。」

《倒數回擊》製片楊中天表示，丁寧、温貞菱相當敬業，不只完成教練給的訓練菜單，私下還要求加量。（圖／記者楊澍攝）

至於要如何維持體態，林郁婷笑說平時就要注意飲食控制，以免賽前急速減重，不小心瘦到肌肉，無法發揮最好的狀態，「比較辛苦的是最愛喝手搖，會克制一周一杯，以前關在比賽場地特訓買不到就算了，現在外送發達，害我要一直克制。」《倒數回擊》將於今年底在台上映。

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