很多女性不抽菸也罹患肺癌。胸腔外科醫師陳晉興表示，女性要防肺癌，除生活空汙外，慎用粉狀化妝品，也是重點，他指，粉狀化妝品有可能含有滑石粉，而滑石粉中可能添加石棉，石棉是一級致癌物，可能引起肺癌、卵巢癌、惡性內膜癌，建議女性不要選太便宜的粉狀化妝品，且及早卸妝。

台大醫院外科部主任陳晉興上「奕起聊起來」節目中指出，肺癌是國人的新國病，健保每年投注200多億元於肺癌治療，每年仍有1萬多人死於肺癌，臨床上，約半數的肺癌病人，發現時已是第4期。

陳晉興說，很多女性不抽菸，無家族史也罹患肺癌，建議除要防廚房油煙等生活上的空汙外，他建議不要使用太便宜的粉狀化妝品；舉個最明顯的例子，有些人小時候會使用某品牌嬰兒爽身粉，現在絕對買不到，因為裡面含有石棉致癌物，在美國已經被告，賠幾十億元美金。

陳晉興說，滑石粉裡面就是含有石棉致癌物，石棉也是一級致癌物，它會引起肺癌、卵巢癌、惡性內膜癌；有沒有可能把滑石粉裡面的石棉拿掉？答案是可以的，但是這樣的化妝品，他保證是10倍以上的價錢，絕對上萬元以上。

陳晉興說，早期醫界外科手套裡有很多滑石粉，這種滑石粉，到外面五金行買一下，回來消毒一下就用，100元可買1袋，但是如果是醫療等級，把石棉去掉的滑石粉，3公克要1萬5000元。

「妳的化妝品有醫療等級嗎？」陳晉興說，大概不太可能，當然不是說每一種化妝品都有，但若是粉狀的、有一些滑石粉成份的，不是說不要用，建議少用，現在的醫療手套完全沒有粉，所以很難戴，只要有點汗，完全戴不進去，但是沒辦法，因為大家知道那種滑石粉就是會致癌。

陳晉興說，化妝品是貼身的東西，奉勸女性朋友還是要注意品質，不要選太便宜的，國外先進國家對化妝品是有檢規的，會去看有害物質或是石棉成份，但台灣目前為止，這方面是比較少的，建議少用太便宜的粉狀化妝品，要若使用應儘量及早卸妝。