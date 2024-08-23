中石化積極規劃所持有的投資性不動產之布局，大力推動亞灣區土地活化。今年第一季成功售出高雄前鎮區經貿段土地予華友聯，也委託戴德梁行辦理高雄楠梓/亞灣等四宗土地標售案，於昨(22)日全數順利開標，總計標金為新台幣76.17億元，依據中石化公告資訊預期處分利益約25.6億元，將可充實營運資金。綜觀本次標售結果，四宗土地全數標脫，共計吸引12標封參與投標，其中楠梓第82期重劃區及亞灣70期重劃區土地，競爭最為激烈，足見高市政府近年力拼產業轉型及升級已現成果。此外，前鎮區特貿五A部分今年初已將約3,000坪土地出租給美而快，其餘土地則持續進行招租以活化資產。海外土地開發，則偕同關聯企業與越南當地不動產商合作，投入工業區的開發及運管。

另外，中石化也將頭份廠做為重要轉型基地，於2023年底將該廠己內醯胺(CPL)產線除役，將資源轉投入高值、升級石化產品及綠色轉型。該廠目前已建成的精細化工廠著重於量少但毛利高的產品；原規劃兩期建置，第一期產品去年已試產，第二期項目經過綜合考量市場狀況及投資效益，董事會近期已決議停止其建設，並評估於一期既有基礎上增加新能源、光學材料、電子化產品及綠色環保等領域產品，以發揮資本效益。

中石化高雄洲際碼頭儲槽則可增加原料調度彈性、減低原料波動衝擊並可行貿易操作。第一、第二階段儲槽建設已完工並開始營運，主要以自用為主，第三階段儲槽工程預計於2024年下半年完工。

中石化上半年合併營收為166.8億元，較去年同期大幅成長38%；另外，也受益於原料成本優勢，主產品CPL獲利優於同期，加上此期間各廠稼動率提升致閒置產能虧損下降，本業虧損較去年同期縮減14.8億至-2.5億；業外收入之貢獻包含認列第一季土地出售損益、投資性不動產評價利益、子公司獲利上升等；上半年合併稅後淨利4.4億元，較去年同期增加124%(EPS新台幣0.12元/股)。