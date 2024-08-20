周一美東時間下午1點，現貨黃金跌0.2%，每盎司來到2501美元，低於周五觸及的歷史新高2509.65美元。黃金期貨則收盤上漲0.1%，至2541.30美元。

High Ridge Futures投資主管David Meger說：「黃金市場出現一些回調，我們不會感到意外。如果聯準會只表示降息25基點，而沒有暗示可能進一步降息50基點，交易員可能會感到失望」。

根據CME FedWatch Tool的數據，交易員認為，聯準會在9月將利率下調25基點的機率高達77.5%。

目前市場焦點放在本周三(台灣周四清晨)聯準會政策會議紀要的公布，以及本周五聯準會主席鮑爾在Jackson Hole發表的演講。

路透的技術分析師Wang Tao說，金價沒有能突破2507美元之後，可能會跌到2479至2487美元之間。

但是瑞銀集團(UBS)分析師Giovanni Staunovo認為，金價可能在未來幾個月上漲，到年底可能會上漲到每盎司2600美元。他還指出，目前所有目光都關注在鮑爾降息的任何跡象。

在實務操作方面，數家中國銀行已獲得央行新的黃金進口額度，儘管金價處於創紀錄高位，但是預計它們的需求將會復甦。

外匯經紀商XM的投資分析師Achilleas Georgolopoulos在一份報告中說，由於地緣政治緊張局勢，特別是以色列、伊朗、哈馬斯衝突導致的緊張局勢，推動了避險資產的購買，黃金需求強勁。