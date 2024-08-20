台股20日開高震盪，加權指數盤中漲逾百點、最高2萬2545點，盤中雖然一度翻黑，但綠能環保、生技醫療表現不俗，終場小漲19點，收在2萬2429點，漲幅0.08％； 台股自8月初股災後一路反彈，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF受益人最新1周增加43730人，為連續25周創新高，總人數來到949萬3962人。

若進一步觀察，最新1周受益人增加的有27檔，其中周增加、年增加雙增的台股ETF前十名分別為00919、00929、00878、006208、0056、00946、00713、00936、00915、00923，其中，00919群益台灣精選高息ETF受益人年增46萬2029人，成年增居冠的人氣王；市場法人表示，與00919穩定階梯式向上配息政策有關，較受存股族偏愛。

ETF理財達人表示，台灣投資人偏好配息基金，覺得每月或每季的配息收入可以先落袋為安。以台股而言，台股高息ETF的波動度更是相對個股與大盤來的低，而且股票ETF是追蹤代表一籃子股票表現的指數績效，長期投資股票ETF，可以類比成股市包租公，而且還是請專人打理的那一種。

若再進一步分析，股票ETF波動度相對低，不至於讓投資人血本無歸，雖然台股目前震盪加劇，建議投資人可以善用存股以及逢低買進的心態來投資，就像買生活必需品一樣，定時買，折扣時多買一點的概念。