近日2位醫師在國際期刊《The Lancet》發表一篇評論，談到全民健保1995年實施以來，成功減少健康不平等，但也面臨健保費率偏低、健保總額不足等問題。台灣醫務管理學會理事長洪子仁對此表示「醫療支出是投資不是成本」，健保總額預算必須充足，醫療機構有足夠的財務韌性改善醫事人員薪資待遇、提高留任率。

《The Lancet》近日刊出一篇名為〈The Taiwan health-care system： approaching a crisis point？〉的評論，由2位中國醫藥大學眼科醫師發表，內容提到，台灣是少數幾個公民享有全民健保的國家，以低廉的保險費提供高品質的醫療保健。台灣民眾平均每月繳交的保險費為新台幣1377元，確保了所有2300萬台灣公民能夠公平地獲得醫療服務。然而，這個全民健保的傑出典範卻受到了一些日益惡化的問題困擾，包括預算問題、惡劣的工作環境，以及醫生和護士的留任率低等，多重原因導致台灣醫療體系瀕臨危機。

洪子仁分析，該評論一開始先肯定1995年開始實施的全民健康保險，實現全民健康覆蓋減少健康不平等的成就，但接下來馬上提出因為健保費率偏低（目前爲5.17％），健保總額成長率低於其他OECD國家導致健保總額不足，卻因為人口老化及新藥新科技的不斷推陳出新，造成需求與預算缺口擴大。

文中指出，在總額預算制度的框架下，造成健保點值惡化，醫療機構財務韌性不足，只能在經營管理上不斷壓低成本，反映在醫事人員身上，長工時、低工資可能降低醫療品質外，醫事人員也因為「倦怠感」而離開醫療職場。

洪子仁引述文章最後兩段提到，解決之道除了提高健保費率外，當然就是要給醫事人員更合理的待遇、更友善的職業環境，提高醫事人員的留任率；而改善醫事人員的薪資待遇，當然還是回到了健保總額預算必須充足，醫療機構有足夠的財務韌性才能改善這個現象。

文末提到「如果不及時進行必要的改革，系統的可持續性將受到嚴重威脅 」。洪子仁表示，政府應是聽到了，而且也正著手進行改革措施，22日總統府召開「健康台灣推動委員會」會議中，最大的亮點就是社會福利支出在健保財務協助方案具體提出，將原不屬健保支付的公共衞生等17項專案，共336億元，由政府編列預算支應在健保總額預算中。

洪子仁認為，這是回應世界衛生組織疫後建議各國應增加醫療支出，強韌公衛體系與醫療機構，「醫療支出是投資不是成本」。公務預算投入健保，可增加醫療機構財務韌性，為醫護人員提高薪資，穩定醫事人員留任，吸引年輕人願意選擇醫療保健產業科系。

另外，洪子仁也肯定政府投資60億預算執行「健康台灣深耕計畫」，由全國各醫療機構、醫學會或醫事公會等團體，根據在地健康需求提出計畫，像是創新醫療技術發展、培育AI、重症加護、臨床藥師人才等，透過計畫引領健康台灣的政策從預防醫學到疾病治療，銜接長照3.0全人醫療服務，達成2030健康台灣願景目標。