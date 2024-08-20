台中阿德（化名）指控其配偶小雯（化名）與第三者阿偉（化名）發生不正當關係，導致婚姻破裂，並請求損害賠償200萬。經審理，法院判決小雯與阿偉需連帶賠償原告50萬元，以作為精神慰撫金。可上訴。

原告阿德與小雯於2015年10月30日結婚，婚後育有一名子女。然而，小雯與第三者阿偉從2020年1月開始，曾多次發生性關係，儘管已經調解賠償25萬元，但雙方不當行為仍未停止。

根據阿德的指控，阿偉於2021年9月10日駕車至小雯位於基隆的住處過夜，且在2022年7月至今，兩人更是進一步同居於阿偉名下的台中松竹路房屋。期間兩人不僅外出約會、共用晚餐，還多次在外購物並有親密行為，這些舉動明顯超越了正常社交界限。

對此，阿偉辯稱，小雯只是借用他的車輛及房屋，並否認有同居或不正常往來的行為，強調兩人僅是普通朋友間的互助。而小雯則表示，所有出行均有友人陪同，並非如原告所言是約會行程，兩人行為無法認定為不當。

員警至該社區向保全表明調查建築物使用人狀況，保全稱：「他們兩個是一對、不知道是夫妻還是情侶就不知道、我們要打電話給他們嗎？」足認被告對外表現為伴侶關係，而或有出雙入對、行止親暱之情事，自非僅普通朋友關係之表現甚明。

法院經審理後認為，阿偉與小雯的行為已經超越了正常社交範疇，對原告造成精神上的痛苦，構成對婚姻的重大侵害。雖然被告提出各種辯解，並試圖淡化雙方關係，但法院最終判定阿偉與小雯需連帶賠償阿德50萬元，以作為精神慰撫金。可上訴。