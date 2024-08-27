彰化縣大村鄉大橋農村社區土地重劃案範圍為臨石笱埤圳至省道台1線中山路三段之間的土地，面積約為5.62公頃。（孫英哲攝）

彰化縣政府地政處本月6日舉辦大村鄉大橋農村社區土地重劃說明會，計畫開發大村鄉臨石笱埤圳至省道台一線中山路三段之間的土地，面積約為5.62公頃，這是繼員林市大饒、大村鄉過溝農村社區後，彰化縣第3個農村社區土地重劃開發案，截至今天，已有32名地主出具同意書。

大村鄉公所先前曾做過意向調查，有過半地主同意，而依規定，本案須取得過半私有土地所有權人同意，同時土地總面積也須過半，才能報請內政部複勘及檢討，之後再成立協進會，才能完成第一階段重劃區勘選作業流程，整個案子才剛起步。

地政處長蔡和昌表示，本案可改善農村鄉村區生活環境，解決地籍凌亂、畸零地不整齊以及公共設施嚴重不足等連串問題，縣府樂觀其成，只要有過半地主且持有土地總面積過半，就能成案，提醒有意參加重劃的地主請在9月底前提出，以利加快作業進展。

「絕對利大於弊！」賴姓地主指出，該區土地現況很多都共有，且不乏畸零土地，即使透過法院強制分割也無法再開發使用，且區內道路太過狹窄，不重劃就沒有發展空間，很期盼可以重劃成功，才能有新聞道路、公園綠地等公共設施，土地價值才有機會提升。

反對重劃的地主則主張，土地是祖父母留下的，且現況已是非都市計畫區鄉村用地的甲建土地，沒重劃必要，也不想改變，何況說明會中並未說明可能拆屋的範圍，同意重劃的話，房舍存在被拆的風險，另有土地鄰近台1線的地主擔心重劃後持有的土地會縮減，因此也反對。

大橋農村社區土地重劃案5.62公頃內總計有60筆土地，其中12筆為國有財產署所有，其餘48筆私人土地共有131個地主。