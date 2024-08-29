彰化縣政府地政處指出，線西鄉重興段尚在辦理地籍整理、面積檢測暨更正階段，最快也要從12月起開始才會辦理地籍圖重測作業。（孫英哲攝）

彰化縣線西鄉重興段地主於1977年參加農地重劃，去年彰化縣政府辦理重興段地籍整理後，發生土地面積誤差的狀況，發文要求地主繳交差額地價。地主認為公部門應自行吸收測量誤差的狀況，不應要求地主「埋單」。彰縣府地政處指出，農地重劃區內土地長久以來測量發現面積增減的狀況時，依法都應有差額地價找、補機制。

地主說，地籍整理後，他增加21.86平方公尺的土地，必須繳21萬6054元的差額地價，但這些增加的土地現在是眾人通行的道路。另有1戶雖多了不到1坪的土地，且剛好是房屋的一角，但縣府也沒放過。該戶表示，他若不為這樣像雞肋一樣的微小畸零地繳交差額地價，難不成要他拆屋還地？

立委陳素月接獲線西鄉民代表陳晏玲、線西村村長王榮銓及近260名地主陳情後，今天到場會勘。經統計，線西鄉重興段地籍整理後，185筆土地地主需繳交差額地價，另有75筆土地地主則可還差額地價。線西鄉長蘇韋峻說，地主多出的土地很多現況都是道路，政府不徵收，反要地主拿錢買路地，實在說不過去。

陳素月質疑，幾十年前民眾已經自願獻地給政府，要用於供公眾通行道路，長久以來從未辦理徵收，如今縣政府地籍整理、測量後發現土地多出來，卻要求民眾買回，再次無償獻出供道路使用，是否公平？

陳素月指出，地籍整理及重測後，圖資更正就好了，不要再要求繳交差額地價，若縣府一意孤行，將協助地主提起訴願。過去的儀器不精準，現在的儀器較精準，出現誤差，是過去儀器造成的問題，是公部門作業的問題，不能把帳算在百姓身上。

鄉代陳晏玲說，縣府以「土地面積增加，民眾須支付額外的費用以買回所有權；如果減少，則會收到補償」的方式操作補償機制，看似保障土地所有權人的權益，然實際上民眾增加的土地並沒有辦法回歸到私人用途，是重複吸取民脂民膏！

地政處表示，該地尚在辦理地籍整理、面積檢測暨更正階段，最快也要從12月起開始才會辦理地籍圖重測作業，且農地重劃區內土地長久以來測量發現面積增減的狀況時，依法都應有差額地價找、補機制。

另針對部分地主位於「已開闢供公眾通行唯未徵收之都市計畫道路內」土地面積增加，亦需繳交差額地價將造成額外負擔部分，將研議保留地主原面積，增加部分另行分割，並留設成為抵費地的替代方案，縣府已將該方案提請本縣農地重劃委員會審議，若審議通過後，相關地主即可不用再繳納差額地價。