依審計部基隆審計室的決算審核資料，基隆市有及國有土地共有1330公頃，但卻有998筆土地遭人占用，總面積達5.78公頃。而因為土地遭占用，產生的應收使用補償金，也有多筆積欠的情況。基隆審計室要求市府應加強清理積欠使用補償金，並強化土地不定期巡查。

截至去年底為止，基隆市政府及所屬的各機關學校負責經管的市有及國有土地，共有18768筆，總面積達1330餘公頃。基隆市政府經管的市有及國有地，遭占用的共有998筆，相較2022年底增加了0.41公頃，應收使用補償金也增加了126萬餘元。

另一方面，因為土地遭占用，產生的應收使用補償金，也有多筆積欠的情況。審計室指出，目前應收使用補償金的案件共209案，其中已寄送催繳函，尚未提起民事訴訟或聲請支付命令計123案、金額約181萬餘元，占欠繳案件三成。其中積欠超過1萬元以上的有43件，積欠超過15年有兩件，審計室認市府應加強清理。

基隆市財政處長謝妙蓮表示，積欠超過15年的案件中，其中一件積欠使用補償金的案件在信義區東信段，占用面積僅2.15平方公尺，一年使用金新台幣200元，但當事人對市府的主張有異議，聲請地政單位另找第三公正方進行重新鑑界測繪。目前結果尚未出來，當事人表示若確實占用會繳交15年的租金，否則即解除列管。

另外一個積欠15年的案子，占用土地面積約30平方公尺，但沒有房屋稅單、水電等資料，占用土地的建物戶籍設籍3人，其中一人承認為其所用，目前由基隆地方法院調解分期繳納中。

謝妙蓮表示，財政處也會依的「基隆市政府加強清理被占用市有及國有不動產計畫」，不定期或定期巡查，追蹤辦理，並優先處理積欠金額較高者。