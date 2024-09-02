基隆市役政公園展示多項國軍退役裝備，但因為維護不易，市府有意將裝備拆除還給軍方。明年起役政公園將成歷史。圖為M48A3坦克。（張志康攝）

基隆市役政公園展示多項國軍退役裝備，但因為維護不易，市府有意將裝備拆除還給軍方。明年起役政公園將成歷史。圖為F104G星式戰鬥機。（張志康攝）

基隆市役政公園展示多項國軍退役裝備，但因為維護不易，市府有意將裝備拆除還給軍方。明年起役政公園將成歷史。圖為陽字號軍艦桅桿、船錨、螺旋槳。（張志康攝）

基隆市政府自1999年在中正公園的梅園區域設置了役政公園，陳展陸海空軍武器裝備迄今，已經超過25年。但基隆市政府以陳展武器鏽蝕嚴重、打算在今年底前，將相關的裝備拆除還給軍方，明年起，「役政公園」這個名詞將成為歷史，附近早起運動的民眾得知後連聲不捨，認為失去了童年回憶。

基隆市役政公園自1999年設立，是全國第一座結合陸海空三軍除役武器裝備的公園。公園內陳列的裝備，包括了陸軍的M48A3坦克、海軍的5吋艦砲、陽字號軍艦桅桿、車僷、船錨及LVTP-5裝甲車，及空軍的F104G星式戰鬥機、勝利女神飛彈等。

基隆市政府民政處兵役科長郭鴻章表示，自1999年這些裝備陳展開始，市府雖然每年都編列預算定期維護，仍無法抵擋基隆多雨潮溼的環境。多年來，各式陳展武器多處鏽蝕嚴重，考量路過人車安全，市府現正籌措經費，並接洽國軍相關單位進行拆除歸還等行政作業。

至於役政公園陳展的裝備拆除後，原址市府將另行整體重新規畫整建，提供市民更優質休憩環境。

另外，役政公園內最具歷史價值的「阿姆斯脫朗後膛8吋炮」，由於原本設置在基隆白米甕炮台，是清末劉銘傳任台灣巡撫時，鑑於清法戰爭對基隆防禦的不足，向英國訂購。

郭鴻章表示，這門古炮為全台目前所保存兵器類中，炮體及炮架形式構造最完整的火炮，保存至今超過百年，2012年登錄為基隆市「一般古物」，未來希望能移置室內空間，避免持續鏽蝕，因具有歷史的價值，市府盼能完整保留。

議員陳宜表示，消息傳出後，許多早起會到役政公園運動的民眾都表示，覺得可惜也覺得不捨，畢竟長年以來這些國軍裝備陪著民眾，也是不少年輕一輩的童年回憶，就這麼拆除總讓人覺得不捨。她也呼籲市府能夠妥善規畫裝備拆除後的現址，讓民眾能夠擁有更美好的環境。