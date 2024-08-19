基隆市一名5個月大的女嬰自8月1日起委由保母照料，不料15日女嬰竟因癱軟送醫，經檢查發現有腦出血症狀，家屬質疑保母可能不當對待。基隆地檢署檢察官19日為釐清案情，傳喚保母說明，訊問後諭令保母限制住居。

檢察官19日下午3時以證人身分傳喚保母及保母的丈夫、孩子等3人，檢察官訊後，傍晚6時左右保母轉為被告，以涉犯《刑法》傷害罪，諭令限制住居，另外兩人則請回。

基隆市政府兒童及少年事務處副處長吳雨潔表示，為進一步了解實際狀況，市府居家托育服務中心上午10時左右派員前往保母家進行深入訪視，以釐清事件發生的經過及保母處理的情形。

吳雨潔指出，訪視人員在過程中仔細翻閱了自8月1日起至15日的托育日誌，了解女嬰平時的狀況及保母照顧孩子的方式；訪視人員也再次檢查托育環境，確認是否環境安全、乾淨，符合相關的規定。

吳雨潔透露，這名涉案的保母擁有豐富的收托經驗，在訪談過程中，保母表示平時相當注重照顧孩童的方式和力道。若照顧的孩子出現哭鬧情況，都會以撫摸等方式來安撫。

吳雨潔強調，市府將持續關注孩子的狀況，並提供必要的協助。未來也將加強對托育服務的督導與管理，確保孩童的安全與福祉。