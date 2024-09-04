菲律賓新住民阿珍（化名、51歲）來台27年，卻在放棄菲律賓國籍後，因不諳法令，逾期居留，沒有國籍、沒有身分，在台隱形生活16年，直到其子女長大後向移民署求助，辦理逾期罰鍰手續後，重新辦理居留證，在中秋節前夕獲核發居留證，終於可以光明正大地生活。

27年前，阿珍透過親友介紹嫁來台灣後，因家庭變故，加上不諳台灣法令，中斷歸化國籍的手續，也未續辦理居留證延期，並且最終還與配偶離異，逾期居留至今16年。

阿珍因早已放棄菲律賓國籍，無法回國，在台又逾期居留，進退兩難的她雖有如人球，但仍善盡人母之責，撫養照顧2名兒子長大成人，一家人也因拮据的經濟，只能擠在狹小的房間內生活。

因沒有合法身分，阿珍無法享有許多基本權益，身體不適時，只能自行購買成藥，而且因為深怕被人發現會被遣返，每天過著躲藏、暗無天日的生活。之後她的前夫因病過世，2個孩子在長大懂事後，心疼她長年過著沒有身分的日子，尋求相關單位協助。

經移民署中區事務大隊彰化縣服務站及彰化縣警察局外事科等單位，基於人道考量及家庭團聚權，協助阿珍辦理逾期罰鍰手續後，重新辦理居留證，在中秋節前夕將居留證交到阿珍手中。

當時阿珍緊握著手中的居留證，眼眶泛紅地說「來台27年，儘管生活不富裕，但早已把台灣當成自己的家鄉。」

彰化縣服務站站主任陳駿璿指出，今年新修訂的《移民法》增加對外來人口的友善居留措施、保障外籍配偶居留規定；但對於逾期居（停）留外來人口，則相對提高罰鍰為新台幣1萬元至5萬元，提醒新住民朋友可在居留期限屆滿前3個月著手辦理延期，避免逾期。