財政部指出，外國人、台灣地區無戶籍國民、大陸地區人民及香港或澳門居民取得中華民國居留證，居留地址的土地及其地上房屋（含以土地設定地上權之使用權房屋）為其本人、配偶或直系親屬所有或為房屋使用權人，於房地稅，視同於該房地辦竣戶籍登記。

前點房屋符合房屋稅條例第5條第4項及住家用房屋供自住及公益出租人出租使用認定標準第2條規定，無出租或供營業情形，供所有人或使用權人本人、配偶或直系親屬實際居住使用，且本人、配偶及未成年子女住家用房屋全國合計三戶以內，得按自住住家用稅率1.2％課徵房屋稅；符合全國單一自住者，可按1％課徵房屋稅。

至於土地符合土地稅法第9條、第17條及同法施行細則第4條規定，無出租或供營業用，都市土地面積未超過3公畝、非都市土地面積未超過7公畝，且所有權人本人、配偶及未成年之受扶養親屬以一處為限，得按自用住宅用地稅率千分之2課徵地價稅。

財政部提醒，符合自住要件的房地，應依房屋稅條例第7條及土地稅法第41條規定，分別於房地稅開徵40日以前（房屋為3月22日以前、土地為9月22日以前），向房地所在地的地方稅稽徵機關提出申請，以維護自身權益。