銀行「限貸令」風波已驚動總統賴清德，1日賴接受電視專訪強調「沒有限貸令」，但也坦言「金融行庫在因應這個事件的時候，過當了」。

央行總裁楊金龍2日一早火速邀集八大公股行庫及民營銀行總經理開會，主要都是不動產貸款集中度及銀行法第72-2條比率較高的22家銀行來行座談，了解各銀行對無自用住宅民眾購屋貸款的核貸政策，以及對民眾房貸申請困難案件的協處機制。

前一次央行邀集34家國銀開會，陣仗包括業務局、金檢處、經研處以及法務室都有出席，而據悉此次各單位同樣列席，並由楊金龍坐鎮主持。

央行表示，高度關注民眾申請房貸困難議題，會中請銀行積極妥善處理民眾申請房貸困難情形，另提供民眾正常購屋融資需求必要協助，首先，請銀行轉知各營業單位，向申貸民眾說明房貸審核作業程序、核貸與撥款時程等事項，讓民眾清楚瞭解銀行貸款作業程序。

其次，針對無自用住宅民眾購屋陳情案件，央行業務局設置專線處理，共計15個專線，必要時函轉相關銀行妥善處理，並追踨後續案件處理情形。

央行表示，會中銀行也提到，仍持續正常辦理房貸案件，並配合政府政策，將信用資源儘可能提供給無自用住宅民眾購屋貸款。也有部分銀行指出，今年以來受理案件數量較大，或因法定限額比率限制，致房貸承做量能有限，因而有審核期間拉長、延長撥款時間、以價制量等情事，不符申貸者預期。

銀行也指出，對於房貸核撥時程較長案件，銀行持續提供相關協處機制，例如就已對保簽約之核貸戶儘速撥款；明確告知民眾已核貸案件的貸款排撥時間，使其安心；將有限信用資源優先承做無自用住宅民眾購屋貸款。

另有銀行略調整房貸控管內部警戒值，以提高房貸承做量能，或將其他信用資源（如非無自用住宅民眾購屋貸款）調配至無自用住宅民眾購屋貸款。