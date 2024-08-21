最近面臨要交屋的雪友，最頭痛的應該是面臨到史上最嚴格的限貸令。

之所以會有限貸令是因為今年的房貸量衝太快，讓銀行水位拉紅線。

財經雪倫透過關係了解有幾家私營銀行確實對新成屋有限貸，現在如果想要借到房貸會遇到以下四種狀況：

1、用原來的房子增貸。

2、用較高的利率申貸，像是3%以上。

3、就算申請到但成數降低，原本預期可以貸8成，實際可能只有6成之類。

4、跟建商合作的銀行申貸。

如果是銀行VIP應該還可以申請，或是要再買銀行的其它搭售產品，像保險、基金之類。

政府推出新青安政策的美意是讓想買房子的人有機會買房，卻也因此拉高了地板價帶動買氣，大家看到房價一直漲擔心晚買買不到就趕快買，因而又再度推升房價及買氣。

提外話，雪倫一位朋友前不久還真的拿板凳排隊等買國泰的房子，現在買房氛圍真的很誇張。

雪倫記得當年在買現在住的房子時，常遇到房仲知道我是準買客就給我一些特殊待遇，像是每次看房至少會有二組以上的人一起看、付訂不管怎麼付都買不到，總之就是遇到我出價就會改變規則的扯事，有興趣雪倫可以跟大家聊聊，我看100間房的超瞎鬼事。

我們在買房時常會過度夢想化。等交屋後，看到每月要繳的房貸金額那才是考驗的開始。

如果雪友今年將交屋，雪倫建議盤點一下手上資金並且要多預留交屋的資金。

銀行核貸金額並不是看我們的買價，銀行有一套鑑價系統，不要天真的以為銀行是用「買價x成數」核貸金額給我們。

NONONO～實際核貸下來的金額可能比你想像的少很多哦！雪友不要想說台股有機會再上揚就全歐印，歐印是賭徙的行為。

想說衝一波來套利減輕房貸，如果股巿發展不如預期而核貸金額減少利率上升，屆時就會欲哭無淚了。

買房是人生大事，就是因為這樣更要謹慎看待。

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