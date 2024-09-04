嘉義縣財政稅務局表示，113年地價稅將於11月1日開徵，若土地所有權人持有的土地，符合自用住宅用地、停車場用地、工業用地等特別稅率要件，或無償提供公共通行作道路、騎樓使用等減免稅要件，只要在今年9月22日前申請(今年適逢假日順延至9/23)，經審查核准者，當年即可適用優惠稅率或減免。

嘉義縣財政稅務局說明，每年地價稅開徵時，許多適用特別稅率或減免的土地，納稅人都是在接到地價稅單時才提出申請，尤其是自用住宅用地最多，依據土地稅法規定，得適用特別稅率或減免之用地，土地所有權人應於每年地價稅開徵40日（即9月22日）前提出申請，如未於9月22日前（含當日）提出申請，僅能自下年度才可適用。

稅務局提醒民眾，土地如符合自用住宅用地、加油站、工業用地、寺廟用地等可適用優惠稅率者，或依土地稅減免規則規定得申請減免地價稅者，如既成巷道、騎樓地等，土地所有權人或典權人請在地價稅開徵40日前提出申請，不要錯過節稅的機會哦。