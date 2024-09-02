欲適用工業用地特別稅率課徵地價稅之土地所有權人，請於今年9月23日前向稅務局提出申請，千萬別錯過節省荷包的機會。

基隆市稅務局表示，依法劃定之工業區、工業用地或經政府核准工業、工廠使用範圍內之土地，按工業主管機關核定規劃使用，無論自用或出租供興辦工業人使用，都可申請按10‰不累進稅率課徵地價稅。

稅務局進一步說明，地價稅一般用地基本稅率為10 ‰，因為採累進課稅，稅率最高為55‰，而工業用地特別稅率為10‰，採不累進稅率，對於目前按累進稅率繳納地價稅的納稅人來說，可節省不少稅金。

稅務局提醒民眾，符合上述要件者，請於今年9月23日前，檢附工廠登記證明等資料向土地所在之地方稅稽徵機關提出申請，經核准者，自113年起即可適用；逾期申請者將自次年起開始適用，如已核准在案且用途未變更者免重複申請。

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