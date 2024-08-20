繼今年3月間標售13、14期重劃區抵費地卻引發中央與地方對壘叫陣後，台中市府再度公告將於9月19日標售13期重劃區共212筆抵費地，這次標售總面積為17.39公頃、總底價高達390億多元，平均單價都較上次略低，其中位於文心南路旁、鄰近中山醫院及大慶車站的1塊地每坪底價已超過百萬元。

台中市府今年3月7日標售13、14期重劃區抵費地，曾引發內政部抨擊，認為市府從2019年至2023年標售土地金額已達504億元、面積超過5萬3000坪，指市府頻頻標售抵費地造成不動產行情飆漲，應優先將土地作為社會住宅儲備用地，當時引發中央與地方互槓情況。

時過不到半年，台中市地政局再度公告將於9月19日標售13期重劃區土地212筆，地政局長吳存金表示，市府在13期重劃區的開發成本約81億元，上次標售只還了一半款項約40億，這次標售會先償還剩下一半的貸款利息，且212筆土地中有53筆是上次未標脫的部分。

翻開9月將標售的土地清冊，包括南區大慶段、南屯區昌明段及樂田段、楓溪段，在南區部分，以大慶段250地號、位於文心南路旁的土地底價單價最高，每坪達94萬5454元；南屯區昌明段593地號同樣位於文心南路旁，每坪底價單價高達100萬4958元最高，而面積最大的是昌明段309地號有1438.78坪。

吳存金表示，這次標售抵費地底價較上次略低，但一樣是用市價去計算，是由估價師找附近土地估算，希望透過市場機制吸引更多人投標；以上次標脫率不到4成來看，這次要全部標脫應該不可能，但13期重劃區區位相當好，前景看好，市府希望有更多誘因吸引民眾來投標。