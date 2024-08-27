台中市農業局等單位在外埔田間設置5只大型誘捕籠具，但山豬仍未「落網」。（台中市農業局提供）

台中市外埔區芋田上個月遭山豬入侵，田間處處可見遭踐踏破壞痕跡，但山豬已逃逸無蹤，農民憂心再度造訪毀農作，台中市農業局近期放置5只誘捕籠，已過1周仍無所獲。農業局27日指出，預計滿1個月後若仍捉不到，會改採其他方式誘捕，盼降低農民損失。

外埔農友上月發現有動物挖掘田土及芋頭情形，後來在芋田附近看見一隻野豬，嚇了一大跳。農友稱住在此處好幾十年，從未見過山豬出沒，研判該隻山豬有人飼養。

農業局勘查發現芋田及田埂確實有多處遭破壞痕跡，判斷只有1隻，且應為飼養逃逸動物，經聯繫台中市野生動物保育學會提供大型誘捕籠具，農友、野保學會及農業局三方合作協調作業後，19日共同設置5只大型誘捕籠具，並在誘捕籠內外安排牠喜歡的飼料及芋頭，期望盡速捕獲這隻野豬。

農業局今天表示，目前尚未捕獲該隻山豬，農民也沒發現其蹤影，誘捕籠預計擺放1個月，如果山豬仍沒「落網」，將討論改採其他適合方式捕捉。