女子小萱與男子阿國（化名）婚後育有1名未成年女兒，不料，阿國結婚不到半年突然離家，小萱多次聯繫無果，阿國所為已屬惡意遺棄，之後小萱聽聞阿國因犯罪判刑6個月以上，遭到通緝逃亡，更發現阿國有多項前科。由於雙方分居已3年，婚姻已生重大破綻而無回復希望，小萱因此訴請判決離婚。

法院審理，小萱指控，阿國離家之後就未曾再回家，也未再給付過家庭生活費，更是未與未成年女兒聯繫，因此未成年子女權利義務之行使，應由她單獨任之，較為妥適。

法官調閱前案紀錄顯示，阿國在2020年2月24日，彰化地院刑事判決判處1年10月（共9罪）、有期徒刑1年11月（共2罪）、有期徒刑2年（1罪），應執行2年6月確定。2020年10月5日經高等法院刑事判決判處有期徒刑1年2月、1年3月，定應執行有期徒刑1年4月確定。

阿國又於2020年6月28日，經新竹地院刑事判決，判處1年3月（共2罪）、1年2月（共5罪），定應執行2年2月確定。在2020年4月8日經高院判處1年4月（刑前強制工作期間3年）、1年4月（共2罪）、1年3月（共2罪）、1年2月（共3罪）、1年1月（共2罪），定應執行2年8月，經最高法院駁回上訴確定。

法官考量，小萱在阿國離家後，幾經尋找未果，經阿國朋友轉述才知阿國遭判有期徒刑一事後，小萱聲請法院調取阿國前案資料，阿國發現多起刑案，因而提起離婚之訴。

日前依法宣判，小萱依民法第1052條第1項第10款訴請離婚，為有理由，應予准許。未成年子女權利義務之行使或負擔，應由小萱單獨任之，較符合其最佳利益。