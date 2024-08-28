台灣新東向產學研聯盟協進會（Taiwan Eastbound Alliance of Launching America, 簡稱TeaLA，新東向）27日於TeaLA總部與美國納斯達克創業中心（The Nasdaq Entrepreneurial Center）簽署合作協議書，崇越副董事長賴杉桂代理理事長郭智輝出席，並與Nasdaq全球品牌大使陳淑敏、新東向協會理事李奇嶽博士一起見證，由新東向執行長陳孝昌博士與Nasdaq創業中心執行長Nicola代表完成簽署，未來雙方將合作成立亞洲創新中心（Asia Innovation Hub）並攜手國立台灣大學管理學院的教育資源，共同促進亞洲創新和創業發展，加速與國際資本市場對接的機會，並提供教育、輔導與資本的資源。該中心乃納斯達克首次針對亞洲市場成立的相關機構，對於台灣新創產業前進美國資本市場具有重大意義。

代表新東向協會理事長郭智輝出席見證的賴杉桂表示，TeaLA 與Nasdaq的合作成立亞洲創新中心後，預計將為台灣、甚至亞洲的創業者，提供多元化的教育資源、輔導制度。透過結合納斯達克中心、TeaLA 和國立台灣大學（NTU）的優勢，打造一個能夠讓新創企業蓬勃發展並擴展至國際市場的生態系統。

Nasdaq創業中心CEO Nicola Corzine 表示，這次合作為Nasdaq創業中心擴展全球市場、賦能創業者帶來了巨大機會。Nasdaq創業中心期待將資源和專業知識帶到充滿創新活力的亞洲市場，

新東向協進會（TeaLa）為郭智輝尚未擔任公職前所創辦，致力於協助臺灣企業在全球，進行投資和產業合作、建立亞太人才平台、扶植台灣新創面向國際，特別是促進臺灣與美國之間的策略夥伴關係。此次引進美國納斯達克創業者中心（NEC-Nasdaq Entrepreneurial Center）來台，NEC是世界第一大交易所納斯達克底下基金會所創立，總部位於美國舊金山，有95,000名全球企業家網絡、創業到資本市場完整課程等培訓資源，過去協助國際企業家募集超過9億美元資金。

亞洲創新中心（AIH -Asia Innovation Hub）設立宗旨在於成為促進亞太地區新興企業創新、包容性和進入全球資本市場的領先平台。不僅要促進台灣創新企業加快國際化發展腳步，也著眼於奠定台灣作為亞太創新企業的支點，為亞太地區新興創新公司提供進入全球資本市場的工具和機會。

新東向執行長陳孝昌感謝郭智輝部長對台灣產業創新的支持，更高興Nasdaq創業中心看到台灣的優勢，台灣不僅在半導體、高科技有全球化的影響力，在創新技術、數位發展、服務模式等也有相當多元的企業能量。新東向結合台灣大學管理學院，將有效的提升台灣創新業者對國際資本市場的認知，期盼能夠帶動台灣乃至於亞太地區創新企業來台灣培育共創，進而前進打國際盃。

納斯達克公司全球品牌大使陳淑敏也是本次亞洲創新中心（AIH）重要推手。陳淑敏期待藉由納斯達克完整的體系，讓台灣企業更加了解美國資本市場，並且作為亞太的標竿。

新東向協會理事李奇嶽表示，亞洲創新中心（Asia Innovation Hub）只是一塊基石，未來協會將致力於協助建設亞洲的科技板塊，吸引亞洲的新創事業來台灣公開發行或是雙重上市。當國際大資本把台灣當成投資高科技產業的中心時，台灣板塊成為亞洲的Nasdaq 就為期不遠。