im.B吸金詐騙近90億元，4000人受害，台北地院日前判處主嫌曾耀鋒、女友張淑芬徒刑16年6月、12年2月，另28人判刑1年到8年不等，金隆公司判罰金1億元。但被害人不服，認為血汗錢被騙，血本無歸，而曾耀鋒、張淑芬及多名集團幹部量刑過輕，請求檢察官提起上訴，北檢今提上訴。

曾耀鋒對外以曾國緯自稱，他委由其父親曾明祥擔任台灣金隆公司「名義」負責人，他的女友張淑芬則為副總經理，他在2016年創設不動產債權媒合平台，2018年間架設im.B平台網站，並聲稱提供債權媒合服務。

im.B平台業務員負責招攬民眾投資該平台所上架推廣的「不動產債權」及「票貼債權」等資金借貸方案，業務先出借款項給借款人，由借款人提供不動產設定二胎或三胎抵押權做為債權的擔保，並透過im.B平台將不動產債權及票貼債權上架，提供給民眾上網認購債權。

業務人員還向投資人推銷債權認購方案，並約定保證支付年利率6至13％不等的利息，用這個方式向投資人吸收投資款，從2016年至2023年共吸金83億4439萬326元，後來公司營運出現困難時，曾耀鋒、張淑芬為免財產遭扣押，委請代書陳振坤協助將2人的房地移轉到他人名下，還將噶瑪蘭威士忌酒754瓶、高價藝術品、酒類、名牌包等物品，搬至陳振坤提供的宜蘭房屋存放。

北院審理認為，曾男一開始僅坦承詐欺犯行，並辯稱僅有其一人涉案，審理後階段，他才願意全部認罪，但對於鉅額款項的資金流向，卻自始自終均未提出合理說明交代，難認已誠心彌補被害人的損害。

合議庭認為，曾耀鋒不僅涉及詐欺、違法吸金，造成被害人受有極大財產損害，其創設平台更使業務及行政人員，必須與他共同面臨重罪的刑事追訴，以及可能的民事求償，其他被告及投資人中，不乏因遭受打擊而身心俱疲，或是家中經濟遭到拖垮之狀況，影響所及難以估計，因此將曾男重判16年6月徒刑；女友張淑芬判次重的刑度12年2月徒刑。

★未經判決確定，應推定為無罪。