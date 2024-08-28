醫院驚傳狼醫！一名女性病患指控，在台北醫學大學附設醫院進行內視鏡檢查時，在恢復室意識模糊之際，遭負責的麻醉科醫師搓揉患者私處並以手指侵入，全案遭台北地檢署起訴，但狼醫仍在北醫任職。院方回應，針對當事醫師解任主管職，並調整其職務，不得在檢查單位服務。

根據《鏡週刊》報導，一名女病患在2022年11月25日到北醫附醫做內視鏡檢查，在恢復室等待麻醉藥效消退時，突然感到有人觸摸她的下體，事後向北醫申訴，院方依照病患描述的特徵調查，當天負責幫女病患麻醉的醫師林朝順坦承不當行為，但事後又改稱只是擔心病患著涼。目前該名醫師遭依妨害性自主起訴，由台北地院審理中。

院方今天發布聲明表示，本院接獲申訴人反映遭性騷擾後，隨即展開調查，經人評會決議，對當事醫師予以記過及停權等懲處，並要求完成性別平等相關教育訓練。後因申訴人另有陳述，本院依法通報，全案已進入司法程序，本院全力配合司法調查，並依調查結果，由人評會進行相關處置。

根據該院2022年12月人評會決議，對當事醫師處以懲戒：大過1次、暫停臨床業務3個月，解任其主管職、1年內不得擔任本院主管職，1年內不得擔任本院臨床教學相關職務，半年內完成性別平等相關教育訓練。

院方指出，已對當事醫師進行職務調整，包括當事醫師不得在檢查單位服務，迄今未接獲異常通報。對於此次事件深感遺憾，同時積極強化病人就醫安全，持續在工作環境、內部文化等多面向加強性平文化宣導，致力打造兩性平等及民眾安心的就醫環境。

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