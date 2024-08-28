內政部為弘揚孝道倫理，藉以敦風勵俗增進社會祥和，每年舉辦全國孝行獎選拔及表揚活動。今年全國孝行獎表揚典禮，27日在苗栗縣三義鄉西湖渡假村盛大舉行，由內政部次長吳堂安頒獎表揚，內政部長劉世芳趕來與全國孝行楷模合影留念。苗栗縣獅潭鄉子弟黃葦豪以陪伴侍奉年邁祖父母榮獲全國孝行獎，讓苗栗縣副縣長邱俐俐等與有榮焉。

今年的全國孝行楷模中，年紀最長者為76歲的蔡川培，年紀最小者15歲是陳姿伃同學，共有3位在學學生，內政部為孝行楷模每人致贈獎座1座及獎金5萬元，如為低收入戶或中低收入戶，經審議通過者，另致贈孝行獎助金3萬元。

全國孝行獎27日頒獎，苗栗縣獅潭學子黃葦豪（右）獲獎。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣副縣長邱莉莉表示，苗栗縣獅潭鄉子弟黃葦豪以個性善良、溫順懂事，體貼祖父母年事高，體力不足，會主動分擔家務，還細心觀察他們的需求，年長者最須要的就是家人的陪伴，年輕的黃葦豪能做到無微不致，事無大小親力親為，無怨無悔樂在其中，孝行可嘉實至名歸，榮獲全國孝行獎，接受全國公開表揚。

邱副縣長指出，孝道是安定社會的良善力量，孝順是平凡處盡顯用心，黃葦豪榮獲全國孝行獎楷模，不但堪為孝行表率，更期盼藉由孝行楷模積極正面的能量，產生良善迴響，創造溫馨美好的社會風氣。內政部舉辦全國孝行獎表揚，除了要表彰孝行楷模樂活行孝，對於至親長輩無微不至的關懷與照顧外，更希望藉由孝行事蹟啟發社會孝悌之心。