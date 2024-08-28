彰化縣是全國畜禽產品重要產地，彰化縣政府將舉辦「2024彰化畜產嘉年華智慧畜產．彰化優鮮」系列活動，9月8日起一連4周，周周都有活動，主角包括雞、鴨、羊、牛、豬，彰縣府邀請全國鄉親來參與，選購彰化優質畜禽產品。
彰化縣雞、鴨飼養數佔全國4分之1，國產雞蛋每2顆就有1顆來自彰化，毛豬飼養量全國第3，生乳以及羊肉產量也都是全國第1，可說是貨真價實的畜禽大縣。彰縣府為推廣優質畜禽產品，以雞、鴨、羊、牛、豬為主角的系列活動也從9月8日輪番登場，
打頭陣的「彰化禽品節」將在二林文化教育園區舉辦，有民眾最期待的土雞限量促銷活動；第2場為9月15日在溪湖糖廠舉辦的「彰化羊肉節」，有創意羊肉料理展示。
第3場為「彰化乳牛節」，分別於9月21日、22日在福興穀倉舉辦，提供限量國產牛乳與鮮乳小饅頭的免費試吃；第4場「彰化豚肉節」9月29日在田尾怡心園登場。上述活動除有彰化優鮮禽產品，現場還有DIY、美食、市集、闖關活動等。
彰化縣長王惠美指出，各場活動都有設置智慧畜產專區，透過互動體驗，民眾可看到畜牧業者如何運用智慧科技提升畜禽生產力；此外，「2024彰化GO購」活動持續至明年1月5日，只要在彰化縣內消費滿500元，就有機會抽中大獎。
農業部畜產試驗所北區分所副分所長王勝德表示，彰化縣是畜產大縣，也生產高品質的農產品，藉由畜產嘉年華活動，可宣傳行銷彰化在地優質畜產。彰化縣農會總幹事張建豐說，彰化畜產嘉年華於9月共有4場次、5天的大型活動，歡迎大家一起來參加。
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