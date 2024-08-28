和沛科技創辦人翟本喬博士（左）慷捐中正大學27萬美元，28日校方舉行「紫荊學者獎」捐贈儀式。（中正大學提供／呂妍庭嘉義傳真）

和沛科技創辦人翟本喬博士（28日）慷捐中正大學27萬美元，約新台幣850萬元，設立「國立中正大學紫荊學者獎」，獎勵中正大學55歲以下，具有卓越性及累積性學術研究績效的專任教師或研究人員，每位可獲新台幣50萬元獎金，以鼓勵教師提升學術研究、促進產學合作及積極參與社會服務。

今中正大學舉行「紫荊學者獎」捐贈儀式，由校長蔡少正代表學校，與翟本喬簽訂捐贈合約書，為台灣高教與企業合作模式寫下新篇章，期許獎項的設立能帶動中正大學的學術研究成果與聲望。

中正今年2月由蔡少正教接任校長後，以「三十而立、創新永續、深耕在地、鏈結國際」為治校理念，積極推動校務，為重拾中正大學往日榮光、奠定未來百年基業，蔡少正認為首要之務就是提升校內師生的士氣。

對於年輕新進教師，蔡少正不但提供他們校內的研究經費，更保障其彈性薪資，新進3年內的助理教授或是副教授，只要當年度向國科會申請研究計畫，就可獲得彈性薪資的獎勵，如果計畫獲得國科會補助，其彈性薪資就會加倍，另對於中生代的老師，蔡少正也秉持「厚實中間、卓越拔尖」原則，鼓勵他們突破創新，更上層樓。

翟本喬對於培育國內頂尖人才，向來不遺餘力，今年6月，翟本喬應中正邀請擔任畢業典禮的致詞嘉賓，事後表示十分認同蔡校長的治校理念，當場表示願意捐贈經費，協助中正大學，提升學術研究量能。

「國立中正大學紫荊學者獎」主要獎勵該校55歲以下具有卓越性及累積性學術研究績效的專任教師或研究人員，每位將獲得新台幣50萬元獎金，以獎勵其學術成就，並期待他們繼續在國際舞台上發光發熱，展現台灣學術的軟實力。

校方表示，「國立中正大學紫荊學者獎」的設立，不僅展現翟本喬博士對台灣高等教育與學術發展的深切關懷，也展現中正大學在促進學術卓越、支持校內優秀人才的積極作為，更代表企業界與學術界的深度合作，為培育我國傑出科研人才所設下的典範模式。