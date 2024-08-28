公廣集團董事長胡元輝、TaiwanPlus執行長余佳璋等人今（28日）出席國際影音公共媒體TaiwanPlus三周年活動。為台灣首個全英語新聞資訊內容的國際媒體平台，TaiwanPlus致力於推廣台灣人文，陸續邀請多位藝人主持節目，導演蔡明亮、林柏宏、Melody、聶雲、周厚安、阿爆、大霈、邵庭等人更是現身祝福影片，開心祝賀平台即將於8月30日迎來三周年。

執行長余佳璋今表示：「我認為找到對的受眾、傾聽他們心聲，並持續精進我們的品質，是TaiwanPlus能走到今天的關鍵原因。靈活運用社群媒體、走進各國校園推廣，則是讓我們能快速成長的重大推力。」

導演蔡明亮。（TaiwanPlus提供）

Melody。（TaiwanPlus提供）

大霈。（TaiwanPlus提供）

TaiwanPlus三年間從新聞、文化、生活風格、自然、科技五大節目類型，不斷朝向更細膩與深入的方向發展，如主播郭一吟主持的政經時事訪談節目《Taiwan Talks》、李豪生活旅遊節目《Happy Fisherman豪哥海上看台灣》、產經紀錄片《Taiwan’s Mega Factories》等。

阿爆。（TaiwanPlus提供）

聶雲。（TaiwanPlus提供）

周厚安。（TaiwanPlus提供）

TaiwanPlus也宣布，今年將於印度最大OTT平台JioTV上架、推出全新華語教學頻道。