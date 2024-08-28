官田區新中地區一戶民宅近日的土雞蛋頻頻被偷吃，屋主守候觀察多時無果，期間曾看到類似獾類動物奔跑而過，3天前終於拿手機拍到「嫌犯」，比對後發現是4隻二級保育類食蟹獴幼仔。農業局獲報後表示將設置誘捕籠，捕獲後再移往深山野放。

善化區胡姓民眾指出，他在官田的新中老家飼養土雞，近日土雞蛋常遭不明動物偷吃，雞隻飽受驚嚇，他利用放假時間專程回老家，拿相機在雞場守候，幾小時也不見動靜，沒想到離開約1小時，妹妹就用手機拍到偷吃雞蛋的4隻嫌犯。

胡姓民眾說，這4隻類似獾類的小動物在頸部兩側有明顯白條紋，很容易辨識，經比對發現是二級保育類的食蟹獴幼仔，懷疑是成年的食蟹獴為了育兒，才潛入民宅偷吃雞蛋，連忙通報農業局處置。

農業局森林及自然保育科科長朱健明看過「嫌犯」照片後，初步確認是食蟹獴無誤，雖為外來種，但在新北地區海拔130公尺高度的淺山已有發現，台南地區尚不常見，已通知局內人員設置誘捕籠捕捉。