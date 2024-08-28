鳳小岳憑參戰男團競技節目《披荊斬棘4》，突顯他音樂創作才能與舞台魅力，近來首度啟動大陸Live House巡迴，日前舉辦首站蘇州場，全場爆滿，有粉絲專程坐了6個小時的車到場朝聖，還有粉絲為了會後和他合影錯過末班車導致隔天上班請假，鳳小岳感激粉絲的力挺，感性於社群發文表示：「喜歡這種跟大家一起近距離臨摹生活態度的感覺，原來這也是我：創作生活，外釋自我，做個溫柔不羈的朋克，謝謝現場的朋友們，一切未完待續。」

「After The Show」蘇州場鳳小岳除了演唱個人首張專輯《柒》的完整曲目，與Cover張惠妹〈人質〉與Coldplay（酷玩樂團）的〈Yellow〉等自己很喜歡的歌曲，最驚喜的莫過於重現「披荊斬棘4」節目中初舞台的〈小鎮姑娘〉和一公舞台的〈愛是懷疑〉，讓粉絲大飽耳福，而鳳小岳節目中所屬團體的隊長尤長靖特別送花祝賀，花牌寫道「祝加油、享受舞台、愛你U」，足見2人的好交情。

談到演唱會印象做深刻的事，鳳小岳透露，看到很多粉絲拿著《柒》的台版專輯和黑膠唱片，到現場給他簽名，笑說：「很酷。」而鳳小岳演出時，全程手上戴著一條黑黃相間的手環，被他稱為「力量手環」，據悉是某位粉絲的媽媽幫他編的一條幸運手環，鳳小岳聽聞後抱著感念的心戴上演出，寵粉行為可說又暖心又親民。「After The Show」巡演場次將陸續於鳳小岳官方微博公布，不少粉絲招手要他加場更多城市，鳳小岳也表示：「好多地方都想去，希望都有機會可以去。」