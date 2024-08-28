由遠東新轉投資的品牌零售通路全家福，旗下東妮寢飾，繼授權代理NARUMI之後，去年擴大代理品牌，獨家引進歐洲前三大羽絨被製造廠丹麥寢具品牌Quilts of Denmark，在首波導入台灣銷售的高端太空眠寢具系列熱賣之後，預計10月於三井林口二館開出Quilts of Denmark台灣首號店。

儘管全球寢具市場因疫後與通膨影響多數衰退，但包括Quilts of Denmark全球、東妮寢飾前七月營收均呈現成長態勢，主要還是要靠商品力支撐，Quilts of Denmark品牌代表Kenneth Sorensen指出，目前在全球50多個國家均有銷售，亞洲市場重點發展除了台灣還有韓國，預估今年成長目標上看20％。

全家福旗下包括東妮寢具、服飾衣料與製服訂製、以及禮贈品市場，其中服飾授權包括美好挺與歐風西服與訂製服等營收占達四成，而禮贈品市場亦達四成，唯寢具營收占比僅二成，去年起擴大代理業務與推新品，除了新增代理丹麥品牌Quilts of Denmark，更新推出遠東新專利TopCool涼感系列寢具。

其中TopCool涼感系列寢具，在酷暑帶動下，今年以來已賣出超過3萬件，由於其專利瞬降5度，銷售奇佳；去年在周年慶推出更是賣到缺貨，也引發其他家飾家具通路跟進，而此次引進的Quilts of Denmark與NASA太空基金會合作的太空眠寢具，把原本運用在太空衣的技術，應用在棉被、枕頭等寢具，更可以達到恆溫效果，儘管白鵝羽絨被加上枕頭全套逾4萬元起跳，去年首波100套意外在一個月銷售一空，而促使下月開台灣首號店契機。