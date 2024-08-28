陸製3A級電玩大作《黑神話：悟空》20日上市後銷量狂飆，但台灣PlayStation商店卻沒開賣，還悄悄從「願望清單」下架，讓不少玩家瘋狂敲碗。SONY索尼集團旗下的遊戲子公司索尼互動娛樂（SIE）27日宣佈，9月2日起PS5遊戲機售價，可玩遊戲光碟的型號的主機價格提至7萬9980日圓（約新台幣1萬7596元），比目前提高19％。該公司把零部件價格和製造成本的上漲轉嫁到價格上，讓不少單機愛好者哀號：索尼罪大滔天啊！

根據《鉅亨網》報導提到，索尼（SONY-US）27日宣布，因原料、製造、物流成本飆漲等變化，在評估對該公司業績的影響之後，決定自9月2日起調漲日本國內PS5及其相關周邊產品售價。搭載光碟機的標準版PS5日本售價從66,980日圓調漲19％至79,980日圓、未搭載光碟機的數位版PS5售價從59,980日圓調漲21％至72,980日圓。此為PS5自2020年11月開賣後、第3度調漲日本售價，先前分別在2022年9月、2023年11月漲過售價。

在美國掛牌的SonyADR27日大漲3.54％，收96.10美元。消息宣布後，激勵日本股價28日一度上漲2.7％至1萬4150日元，觸及一個月以來新高，隨後雖收斂但仍有逾1％的漲幅，較下跌的日股大盤強勢。此外，本月稍早微軟也將「XBox SeriesX」的日本售價調升12％，至將近6萬7000日圓。

粉專「一百五」整理PS相關產品9月2日起的漲幅如下：

PS5 光碟版：6萬6980日圓 → 7萬9980日圓（漲19％）

PS5 數位版：5萬9980日圓 → 7萬2980日圓 (漲22％)

DualSense 搖桿： 9480日圓 → 1萬1480日圓 (漲21％)

PS Portal：2萬9980日圓 → 3萬4980日圓 (漲17％)

PS VR2： 7萬4980日圓 → 8萬9980日圓（漲20％）

網友表示「銷量下跌還漲價，不愧是索尼」、「索尼罪大滔天，搞到百姓怨聲載道」、「難怪鰲拜急著殺索尼」、「花組電腦的錢，買一台功能性遠低於電腦的藍光播放器幹嘛？盤子也要有個限度吧」、「PS5不只保值，還能增值，笑死！年底PRO消息出來我看要宣布售價十萬羊了吧？難怪鰲拜要殺索尼，下個月原本要去日本扛一台，現在可以放心直接組電腦了」、「已經打算跳過5直接買6了，PS5感覺都沒遊戲都在炒冷飯」。