由索尼互動娛樂Sony Interactive Entertainment（SIE）旗下Team Asobi 團隊製作的《宇宙機器人（ASTRO BOT）》，9月6日將於PlayStation5獨佔發售。台灣索尼互動娛樂今（30）日宣布，將於9月6日至9月8日，在台北南港CITYLINK A、B棟一樓廣場舉辦「上市慶祝活動」，6米高的宇宙機器人主角ASTRO將首度登場與台灣玩家們見面，現場還原遊戲內場景及關卡打造多個打卡景點。
《宇宙機器人》故事背景設定在主角ASTRO的PS5母船遭到外星對手擊毀，ASTRO和機器人組員四散在各個星系，玩家將搭上可靠的Dual Speeder，化身ASTRO拯救失聯的夥伴，在6個星系上探索超過50個星球和80多個關卡遊戲，展開一場超盛大的太空冒險。
此外，官方同步推出「拯救《宇宙機器人》任務」號召玩家一同參與，現場試玩體驗《宇宙機器人》遊戲就可以獲得超可愛的限定貼紙，與6米高的《宇宙機器人》主角拍照並上傳官方臉書粉絲團，及參與並完成「ASTRO BOT在哪裡?」網頁活動指定任務，完成3項任務即可獲得限定夾娃娃挑戰券乙張，獎品包括Sony BRAVIA 4K智慧顯示器、PlayStation5 主機、DualSense無線控制器－《宇宙機器人》限量版等多項贈禮。
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