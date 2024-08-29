隨外送服務日益發達，不少飲料控會靠叫手搖飲慰勞上班上課的辛勞。一名網友日前在社群平台表示，自己是飲料重度愛好者，近期點購路易莎飲品，但送來的卻和自己選的不同，一旁還附上一張小紙條，讓她看完忍不住笑了，直言「這個服務給滿分！」貼文曝光後，至今已吸引破1萬人瀏覽。

一名女網友在Threads表示，自己日前透過外送平台點購路易莎人氣飲品「黑糖雪點奶茶」，由於點購時可以選擇甜度，因此她勾選微糖，未料最後送來的卻是一杯無糖飲，一旁還放了張紙條說明原因，讓她笑說「本來在猶豫微糖是黑糖本身的甜？還是另外加糖？幸好幫我改無糖，不然要甜S（死）了！」

原來紙條上寫著，「您訂購的此款飲品本身就有甜度，我們建議不要再額外加糖，所以先以建議甜度（無糖）來幫您製作，若您擔心不夠甜，我們有附上糖球，讓您自行斟酌，謝謝。」原PO看完大讚「這個服務給滿分！」不少人也直呼「好貼心！」

曾有手搖業者私下透露，台灣人越來越偏好喝微糖、無糖手搖，尤其女客占大宗，又以上班族更愛點，純茶類飲品中，就有7成會選無糖來感受單純的茶香。