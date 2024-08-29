58歲夏文汐過去和萬梓良合作《唐朝豪放女》轟動一時，成為80年代赫赫有名的性感女神；之後又在《殺夫》演出被家暴、性虐待的村婦，與資深演員白鷹有不少對手戲。昨(28日)她出席第38屆亞洲小姐選拔開跑記者會，透露目前定居深圳福田，來往香港很方便，日前剛拍完電影《寒戰III》，對於久違拍片，她覺得很幸福、不喊累。

夏文汐現身亞姐選拔開跑活動，笑說身邊的親人包括姪女都已經超過35歲，所以無法推薦她們來參加比賽。至於想不想當評審？她謙虛說多年前有當過，但因為評語沒辦法比別人說的有深度，所以當得不算好。日前她復出拍攝電影《寒戰III》，最近又到大陸接拍央視電視劇，對於全面復出工作，她表示很開心。

夏文汐今年6月來台受訪（右圖），承認目前單身中。（圖／中時資料照）

夏文汐過去以性感形象吸引不少粉絲。（圖／中時資料照）

夏文汐1980年左右在台灣拍戲時認識了富商黃冠博，不久後結婚移居到美國生活，育有3女。她在2019年年底暗示已和黃冠博離婚，去年則宣告復出。昨被問到久違拾起演員工作是否會累或不適應？她表示完全不會，「之前疫情在美國的那幾年真的很無聊，雖然被要求『放飛自我』有點辛苦，但精神上非常高興，有適合的角色就會去演」。

夏文汐造型多變。（圖／中時資料照）

夏文汐透露最近剛拍完電影《寒戰III》。（圖／中時資料照）

夏文汐復出後也開了抖音帳號，先前與姪女鄧伊婷所合拍的影片，可見姑姪兩人的好感情。夏文汐最近還曬出另一支自己去看電影的影片，可見她像一般少女一樣在電影開演前去玩拍大頭照的機器，照片出爐後還謙虛說：「很醜」，看到電影院吉祥物娃娃也會拿起來親親，充滿少女心。

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夏文汐曬出去看電影Vlog。（圖／翻攝自抖音）