大陸國新辦29日就《中國的能源轉型》白皮書有關情況舉行記者會，大陸國家能源局新能源和可再生能源司司長李創軍強調，中國大陸承諾的「雙碳」目標確定不移，但達到這一目標的路徑和方式、節奏和力度，應該而且必須由自己作主，絕不受他人左右。

記者會由大陸國家能源局局長章建華主持。路透提問：中國「十四五規畫」提出目標，在2030年前，太陽能和風能總裝機容量將會達到12億瓩（1200 GW）。截至今年7月，已提前6年實現目標。由於中國新能源發展超過預期，中國是否進一步提升2030年目標？另外，2025年，《巴黎協定》要求通過協定的國家提出2035年自主貢獻目標。中國在下一次國家自主貢獻中是否會再次提升能源轉型目標的雄心壯志。

李創軍指出，中共總書記習近平2020年12月12日在氣候雄心峰會上宣布，到2030年中國風電、太陽能發電總裝機容量達到12億瓩以上。全國能源行業認真貫徹落實，大力推動風電、太陽能發電高品質躍升發展，風電、太陽能發電裝機規模不斷取得新突破。截至今年7月底，中國風電裝機達到4.71億千瓦，太陽能發電達到了7.35億千瓦，風光裝機合計達到了12.06億千瓦。

中國風電、太陽能發電高品質躍升發展，為應對氣候變化、保障能源供應、推動清潔低碳轉型、促進全球新能源發展都作出了重要貢獻，中國已經成為全球應對氣候變化、減少碳排放的重要引領者和推動者，同時中國要實現碳達峰，2030年非化石能源消費占比達到25％左右，還需要繼續推動風電光伏大規模高品質發展。

定期更新國家自主貢獻，是《巴黎協定》確立的「自下而上」的全球氣候治理機制，在這個機制下，各締約方根據國情自主確定各自的氣候目標。今年以來，按照《巴黎協定》及其有關決定，中國有關部門正在結合新形勢新變化，抓緊研究論證新一輪的國家自主貢獻目標。需要強調的是，中國承諾的「雙碳」目標是確定不移的，但達到這一目標的路徑和方式、節奏和力度則應該而且必須由自己作主，絕不受他人左右。中國將立足國情，堅持共同有區別的責任和各自能力的原則，科學謀畫研究提出新目標新舉措，為共同應對氣候變化、共建清潔美麗地球作出更大的貢獻。