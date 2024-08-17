被稱為「新石油」的銅在電氣設備和工業機械等各種領域中都有應用，是檢驗經濟健康的重要指標。外媒報導，中國大陸在銅供應鏈的關鍵環節上處於世界領先地位，但西方國家卻想極力撇開大陸，這樣除了會提高成本，還會推遲能源轉型，「想要完全取代中國是不可行的」。

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）16日報導，銅供應鏈由幾個關鍵階段組成，包括採礦、冶煉和精煉、加工和成品製造。目前，全球大部分原料的初始開採雖主要集中在美洲和非洲，但中國大陸在下游加工和製造領域的主導地位不容忽視。

總部位於英國的能源顧問公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）在15日發布的報告中強調，考慮整個供應鏈而非僅是採礦業務至關重要。該機構警告稱，美國、加拿大、澳洲和歐洲國家尋求透過補貼和投資來取代中國對銅的「控制」，但去碳化和減少對中國政府依賴的雙重目標是相互矛盾的。

「要取代中國，需要數千億美元的新銅加工和製造能力。這將造成效率低下，導致成品價格大幅提高，並增加能源轉型的成本和時間」，報告寫道。

南美地區的祕魯、智利是兩個主要銅資源富集國家，但常受社區衝突、罷工等事件的影響，擾亂全球銅供應。而目前，世界向能源更清潔的汽車和工業轉型，據伍德麥肯茲此前的估算，到2035年，銅的需求量預計將翻一番，達到每年5000萬噸左右。全球銅短缺正衝擊全球市場。

國際能源機構稱，到2030年，現有礦山和在建項目只能滿足80％的銅需求。摩根史坦利（Morgan Stanley）此前預測，2024年將出現70萬噸的缺口；花旗（Citi）預計，今年銅需求將超過供應，未來3年將出現100萬噸的缺口。

伍德麥肯茲稱，中國國內的銅產量僅占全球產量的8％，算上海外資產後，該一比例接近20％。數據顯示，自2000年以來，中國的冶煉廠產能增長占全球的75％。

「雖然銅供應風險可以降低，而且各國已經開始進行一些再平衡，但想要完全替代中國在供應鏈中的主導地位是不可行的」，伍德麥肯茲全球礦業研究總監皮肯斯（Nick Pickens）強調，如果銅供應鏈中沒有中國，就需要大幅提高加工能力，以實現能源轉型目標。