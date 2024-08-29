名嘴朱學恒強吻台北市議員鍾沛君，一審痛批朱毫無悔悟，並欠缺性別平權意識，依強制猥褻罪判處有期徒刑1年2月，目前二審審理中，另鍾女提求償部分，台北地方法院今（29）日開庭，採不公開審理，朱及鍾都委由律師出庭，也不透露求償金額。

本案起因朱2022年8月6日晚間邀約鍾沛君、立委陳菁徽等人到餐廳 包廂聚餐，陳女等人先離去後，包廂內只剩朱、鍾，但朱竟不顧鍾女 拒絕，2度強吻鍾女，被依強制猥褻罪起訴。

朱雖辯稱，案發當晚因酒醉斷片並無記憶，其審判外自白是遭誤導 、為虛偽自白，且以當日時間、空間斷無行強制猥褻行為可能。但一審台北地院認定他行為當時意識清楚，並非全無記憶，不採信其辯詞，判刑1年2月。

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★未經判決確定，應推定為無罪。