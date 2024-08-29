金馬執委會於今（29日）宣布第61屆金馬獎「終身成就獎」頒發給已故影星鄭佩佩及攝影師林文錦。鄭佩佩的子女接獲得獎消息：「我們都為媽媽和她的事業感到非常自豪，並深感榮幸金馬獎認可她的成就。」林文錦則表示：「感謝金馬執委會肯定以及這二三十年來合作的夥伴一路支持！」11月舉辦的金馬影展也將選映他們的代表作致敬。

鄭佩佩是邵氏南國實驗劇團訓練班第二期學員，1960年代中期開始走紅，尤其是在胡金銓執導的《大醉俠》飾演金燕子，奠定了銀幕俠女的經典形象，當紅之際主演了大量武俠片，贏得「武俠影后」的稱號，在文藝愛情片《情人石》、《蘭嶼之歌》，歌舞片《香江花月夜》也有精彩的表現。她在婚後曾息影一段時間，轉換跑道在電視推出談話節目、舞蹈教學、甚至紀錄片，也不忘回報恩師，為胡金銓的《天下第一》跨刀助陣。

鄭佩佩1990年代重返影壇，在周星馳主演《唐伯虎點秋香》飾演華夫人，為她帶來許多新影迷。她也在李安執導《臥虎藏龍》飾演碧眼狐狸，再度喚起武俠電影的輝煌歷史，並獲得了香港金像獎最佳女配角獎。在英國電影《輕輕搖晃》扮演同志母親，同樣獲得很高的評價，得到英國獨立電影獎最佳女主角提名，上月17日病逝於美國，享壽78歲。

鄭佩佩不僅在類型電影上具有重要意義，在胡導演去世後，她和石雋（第49屆金馬獎終身成就獎得主）共同努力與美國胡金銓基金會溝通，促成胡導演遺物的收集和整理，也為台灣在電影文物資產保存上做出極大貢獻。

現年91歲的林文錦是中影公司前身農教電影公司培養的台灣第一代電影技術人才，透過不斷的精進努力而成為重要的攝影師。他經歷過早期的台語片熱潮，也參與健康寫實電影，並以《我女若蘭》獲得第5屆金馬獎最佳彩色攝影。他曾與李嘉、張曾澤、丁善璽、陳耀圻、劉立立、蔡揚名、朱延平等知名導演合作，跨越各種類型，其中和丁善璽合作的戰爭鉅片《英烈千秋》、《八百壯士》、《辛亥雙十》屢屢刷新台灣電影攝影難度。

林文錦投身電影產業近半世紀，參與電影近200部。（金馬執委會提供）

瓊瑤電影《一顆紅豆》、《雁兒在林梢》亮麗夢幻，並以《蒂蒂日記》、《源》再度入圍最佳攝影。林文錦投身電影產業近半世紀，參與電影近200部，並曾擔任導演，以及中影公司影視組及技術組組長，也對電影傳承貢獻良多，曾獲金馬獎肯定的廖本榕、李屏賓都曾是他的子弟兵。他在2020年出版〈掌鏡人生：一個田庄囝仔的夢〉，為1950至1980年代的台灣電影發展史寫下見證。

11月登場的金馬影展將規劃兩位得主的致敬單元。預計放映鄭佩佩相隔30多年的武俠經典《大醉俠》、《臥虎藏龍》互為對照，載歌載舞的《香江花月夜》展現她另一面專長。林文錦則選映金馬獎得獎作《我女若蘭》，印證他在技藝上的細膩與豐富。

第61屆金馬獎將於10月2日公布入圍名單，11月23日在台北流行音樂中心舉行頒獎典禮，2024金馬影展則將於10月27日開始賣票，11月7日盛大開幕。欲報名明年金馬獎最佳劇情短片、動畫短片及紀錄短片的影像創作者，片長將由「60分鐘以內」改為「40分鐘以內」。更多相關訊息請鎖定金馬官網、臉書或IG粉絲專頁查詢。