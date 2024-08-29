行政院長卓榮泰29日表示，政府不會有所謂的限貸令，近期中央銀行預先做了努力，希望讓正常的金融行為依序進行，政府會顧及民眾的權益不受影響，且金融監督管理措施的制定，一定要符合社會大眾權益。

由於今年6月底銀行不動產貸款占總放款比率升為37.43％，接近歷史高點37.9％，央行日前提醒34家本國銀行自主管理不動產貸款總量，被解讀為祭出「限貸令」，引發市場高度關注。

針對近期民眾對房貸議題有相當多討論，行政院發言人陳世凱於行政院會後記者會轉述卓揆裁示說，政府不會有所謂的限貸令，近期央行對於市場穩定安全機制，預先做了努力，希望大家在更安全的準備中，來因應民眾的需要，讓正常的金融行為依序進行。

卓榮泰重申，政府會顧及民眾的權益不受影響，為滿足一般民眾正常的資金需求，台灣金融市場體質相當不錯，而金融監督管理的目的，是為了維持市場的秩序和穩定，金融監督管理措施的制定，一定要符合社會大眾的權益。

卓榮泰指出，希望業者能夠在政策原意之下，提升營運的體質，以利台灣未來的經濟發展，也希望人民知道政府維繫金融市場安全穩定秩序的用心。