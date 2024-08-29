南投縣草屯鎮女子在臉書認識自稱美國醫生，兩人互加Line網戀，對方誆稱匯款300萬美金，要女子協助在台置產共築愛巢，她到銀行要確認款項並領錢，行員認為曾有人將銀行帳戶供詐騙集團匯款再領出，從被害人成了詐團共犯，依洗錢罪判刑，機警報警阻詐。

銀行行員報案，女子到櫃檯想要確認有沒有300萬美金匯入她的帳戶，因為她在網路認識的美國籍男醫生「佛蘭克」，兩人互相加Line好友，並展開熱戀，互稱「親愛的」，因男朋友匯了300萬美金到她的帳戶，委託她領錢買房子，懷疑女子遭詐騙。

中正派出所警員郭佳峮、徐子宸獲報到場，聆聽女子遭網戀詐騙經過。女子說，「佛蘭克」自稱是美國醫生，派駐衣索比亞，因故遭當地軍閥扣留，她花1萬多元購買3次遊戲點數，總算協助男友順利脫困回到美國，男友聲稱已經匯款300萬美金至她的銀行帳戶，要她到銀行確認款項，再領錢幫忙置產共築愛巢。

警方告知女子這是詐騙，一切都是騙徒的話術，起初女子不相信，強調兩人以結婚為前提交往，警方分析網戀詐騙手法，並提出法院判決，曾有男子網戀自稱聯合國派駐葉門女醫師，讓男子領錢購買比特幣再轉讓，男子從被害人淪為詐欺、洗錢共犯，還被法院判刑，總算成功說服女子報案阻詐。