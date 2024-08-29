均華精密高產能、高精度之精密取放設備搭載AI智能及自有AOI技術，能夠精準控制生產過程，已成功為公司快速擴展市場份額。相比國際競爭對手，均華憑藉其靈活的在地化服務、自有關鍵技術、快速交期和具競爭力的價格優勢迅速崛起，目前在台灣的Die attach相關設備市場已佔有七成的市占率。

隨著全球高階晶片需求的持續擴大，國際研究機構IDC預測，全球先進封裝市場至2028年前將以超過10％的年複合成長率增長，其中2.5D／3D先進封裝市場規模的年複合成長率將達22％。