台南市北區縣城隍廟9月7日舉辦夜巡抓鬼，廟方先推出鈴噹手環「鬼驚鈴」。（翻攝自全台首邑縣城隍廟臉書粉專／程炳璋台南傳真）

每年鬼月結束，台南市北區全台首邑縣城隍廟即擇日展開夜巡抓鬼，今年訂在9月7日下午直到半夜，仍已舊城區4大城門為主，信徒4日起連3天來廟打卡，就送一串「鬼驚鈴」鈴噹手環，每天限量40個送完為止，意謂「人手一串鬼驚鈴，巡狩4城護太平」。

台南市北區縣城隍廟的夜巡儀式起源於1970年，主要為每年鬼門關後，城隍出轎抓回遲歸地府的好兄弟，早年不定期舉辦，2007年固定在每年農曆7月結束後首個周末，習俗延續至今。

台南北區縣城隍夜巡路線每年不一，以神明「感應」臨時起意為主，神轎路線經常突然改變，鑽出鑽入大小巷弄，警方在疏導交通時，更需臨機應變，一般仍以府城大井頭為中心點，舊城區的4大城門之內，範圍涵蓋中西區、北區、東區與南區。

縣城隍廟9月7日下午2時先在廟埕舉辦煮油、觀大駕儀式，4時50分神轎出發，沿路抓鬼，直到半夜子時回廟。

廟方每年都會推出紀念小物，今年推出一款「鈴噹手環」，取名「鬼驚鈴」，原本只作為神轎隊伍成員的配件，信徒9月4日、5日、6日3天到廟內打卡「城隍夜巡、一路響叮噹」就送一串手環。

「鈴聲獻出鬼神驚，聽聞鈴聲佑心靈」廟方表示，這串鈴噹以家將身上的神具配件發想而來，主要是提醒有人出現，好兄弟可以提前知情閃避。

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